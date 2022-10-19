В Ленобласти работница отделения связи подозревается в краже казенных денег

Накануне к полицейским Тихвинского района Ленинградской области поступило заявление от 34-летней начальника отделения связи в поселке Мехбаза о том, что неизвестные преступники сорвали замки входной двери, проникли в помещение отделения, вскрыли сейф и похитили 42000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

В тот же день сотрудники полиции раскрыли это преступление и задержали в качестве подозреваемой саму заявительницу. Выяснилось, что подозреваемая в нерабочее время пришла в отделение связи и инсценировала кражу денег. А на следующий денег заявила о преступлении в полицию. Похищенные деньги женщина потратила на погашение долга по микрозайму.