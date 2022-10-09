В ДТП в Луге двое госпитализированы и один человек погиб

Вчера поздно вечером на улице Алексея Васильева в городе Луга произошло ДТП. По предварительной информации, автомобиль "Kia Soul" уходил от погони экипажа ДПС к Комсомольскому проспекту. Водитель не справился с управлением, в результате чего иномарка вылетела в кювет, опрокинулась и врезалась в дерево.

Один из пассажиров иномарки, 28-летний безработный местный житель, скончался на месте происшествия. Его 19-летний попутчик госпитализирован в тяжелом состоянии и находится в реанимации.

Управлял автомашиной, предположительно, 18-летний петербуржец без водительского удостоверения. Его увезли в больницу с травмами средней степени тяжести.