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Питерец.ру » Происшествия » На пожаре в квартире в Кировске погиб мужчина

На пожаре в квартире в Кировске погиб мужчина

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
Десять жильцов эвакуировали из-за горевшей кухни в Кировске, один человек погиб

Сегодня около 09 часов 50 минут в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже 4-этажного жилого дома на улице Победы в Кировск, Кировского района Ленинградской области. Горела кухня квартиры

"Один мужчина выпрыгнул в окно. На первый взгляд, немолодой. Сколько людей было внутри, не знаю", - сообщила 47news очевидец Татьяна.

В 10 часов 19 минут возгорание было локализовано. Из здания эвакуированы 10 человек, трое - при помощи спасательных устройств. На месте происшествия работали дежурные смены 127, 128 и 130 пожарных частей - 12 человек, задействовав 3 единицы техники.

По информации полиции, горела кухня квартиры на втором этаже. В помещении обнаружено тело погибшего, его данные устанавливаются. Еще один мужчина выпрыгнул из окна, информация о его состоянии также уточняется.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО пожар видео
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