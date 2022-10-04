На пожаре в квартире в Кировске погиб мужчина

Сегодня около 09 часов 50 минут в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже 4-этажного жилого дома на улице Победы в Кировск, Кировского района Ленинградской области. Горела кухня квартиры

"Один мужчина выпрыгнул в окно. На первый взгляд, немолодой. Сколько людей было внутри, не знаю", - сообщила 47news очевидец Татьяна.

В 10 часов 19 минут возгорание было локализовано. Из здания эвакуированы 10 человек, трое - при помощи спасательных устройств. На месте происшествия работали дежурные смены 127, 128 и 130 пожарных частей - 12 человек, задействовав 3 единицы техники.

По информации полиции, горела кухня квартиры на втором этаже. В помещении обнаружено тело погибшего, его данные устанавливаются. Еще один мужчина выпрыгнул из окна, информация о его состоянии также уточняется.