В Петербурге задержали 15-летнего насильника

Напомним, вечером в минувшую субботу около 16 часов возле станции метро «Проспект Большевиков» неизвестный преступник, применив физическую силу к 14-летней девочке, завел ее на 16-й этаж дома на Российском проспекте и надругался. Насильник скрылся. По словам жертвы, они познакомились в социальных сетях.

Изнасилованная пришла домой к подруге, откуда её забрали родители в 19:20. В Филатовскую больницу ребенка доставили с поверхностной травмой живота, нижней части спины и таза. После оказания медицинской помощи школьницу отпустили на амбулаторное лечение.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», вчера в квартире на Дегтярном переулке по подозрению был задержан 15-летний ученик 9-го класса школы Центрального района Петербурга.