В Ленобласти задержали подозреваемого в серии мошенничеств при строительстве домов

Житель Владивостока сбежал в Петербург, чтобы не платить алименты, и стал, так сказать, продолжателем «дела» своего друга. Тот сейчас находится за колючкой, в том числе за аферы в сфере строительства. Именно этот криминальный бизнес и подхватил алиментщик.

Взял в аренду стройплощадку приятеля в п. Пески, одновременно являющуюся шоурумом. Разместил в Интернете объявления о строительстве домиков по цене ниже среднерыночной и стал принимать клиентов. Условием сделок была 50-процентная предоплата. Граждане, увидев бурную деятельность на базе, думали, что связываются с надёжным и профессиональным строителем. Тот поначалу действительно имитировал выполнение заказов, но недолго.

В итоге от рук мошенника пострадали 10 человек, которым в общей сложности причинён ущерб на сумму более 2,5 млн руб. При этом самое первое преступление аферист совершил в октябре 2020 г., но тогда обманутый клиент не стал обращаться в полицию. Сейчас по всем фактам обмана возбуждены уголовные дела. Мужчине в настоящее время предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.