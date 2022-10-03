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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали подозреваемого в серии мошенничеств при строительстве домов

В Ленобласти задержали подозреваемого в серии мошенничеств при строительстве домов

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
В Ленинградской области задержан подозреваемый в серии мошенничеств при строительстве домов

Житель Владивостока сбежал в Петербург, чтобы не платить алименты, и стал, так сказать, продолжателем «дела» своего друга. Тот сейчас находится за колючкой, в том числе за аферы в сфере строительства. Именно этот криминальный бизнес и подхватил алиментщик.
Взял в аренду стройплощадку приятеля в п. Пески, одновременно являющуюся шоурумом. Разместил в Интернете объявления о строительстве домиков по цене ниже среднерыночной и стал принимать клиентов. Условием сделок была 50-процентная предоплата. Граждане, увидев бурную деятельность на базе, думали, что связываются с надёжным и профессиональным строителем. Тот поначалу действительно имитировал выполнение заказов, но недолго.
В итоге от рук мошенника пострадали 10 человек, которым в общей сложности причинён ущерб на сумму более 2,5 млн руб. При этом самое первое преступление аферист совершил в октябре 2020 г., но тогда обманутый клиент не стал обращаться в полицию. Сейчас по всем фактам обмана возбуждены уголовные дела. Мужчине в настоящее время предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: мошенничество видео Ленобласть Ломоносовский район
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