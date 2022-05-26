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Питерец.ру » Политика » Ленобласть хочет платить меньше

Ленобласть хочет платить меньше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Власти Ленобласти желают сократить свои расходы при строительстве нового метро

«Питерец.ру» власти Ленобласти не согласны с той схемой, которая сейчас выбрана для оплаты строительства метро и депо в Кудрово. Сейчас половина финансирования должна поступать из Петербурга и области. Однако в Ленобласти считают, что эту схему нужно пересмотреть.

По мнению Александра Дрозденко заявил, что новое метро в Кудрово серьезно повлияет на успешное развитие петербургской подземки. Причем оно станет устойчивым на долгие годы. Этот проект относится к полномочиям Северной столицы. Следовательно, расходы Ленобласти для его реализации должны быть меньше. Еще здесь необходимо учитывать разницу бюджетов между регионами.

Логика Дрозденко понятна, и определенная доля здравого смысла в его словах есть. Естественно, что власти Ленобласти хотят сократить затраты при строительстве нового метро. Если такая возможность появится, они ею охотно воспользуются.

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