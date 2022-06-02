В Петербурге полицейские раскрыли убийство 14-летней давности

Утром 20 февраля 2008 года к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение о том, что со двора дома №6 по улице Мира бригадой скорой помощи в тяжелом состоянии госпитализирована 53-летняя женщина, которая от переохлаждения и многочисленных травм, не приходя в сознание, скончалась.

По результатам судебно-медицинского исследования установлено, что смерть потерпевшей наступила от острого отравления смесью лекарственных препаратов в сочетании с алкоголем. Кроме того, был установлен факт хищения личного имущества потерпевшей. По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям 105 (убийство) и 162 (разбойное нападение) УК РФ.

Вчера утром около 7 часов в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в квартире дома №22 по улице Гжатской задержали 39-летнюю ранее судимую женщину. Она изобличена в том, что совместно с 50-летним подельником на автомобиле «BMW 540i», с целью завладения имуществом потерпевшей обманным путем, заставили ее употребить смесь лекарственных препаратов, довели ее до бессознательного состояния, после чего похитили личные вещи и высадили из машины.

Сообщник подозреваемой скончался 27 февраля 2019 года. Женщина задержана на основании статьи 91 УПК РФ.