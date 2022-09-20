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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти тушили микроавтобус

В Ленобласти тушили микроавтобус

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Опубликовал: Anton78
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В садоводстве под Лесколово полыхал микроавтобус

Вчера около полудня к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о пожаре в садоводстве "Путеец" у деревни Лесколово. Огонь охватил автомобиль "Форд Транзит" 1997 года выпуска с петербургскими номерами. Микроавтобус был припаркован на участке, огороженном металлическим забором.

Автомобиль выгорел полностью, пострадавших нет. По данным полиции, "Форд" зарегистрирован на 35-летнего петербуржца. Полиция изучает обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район пожар автомобиль
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