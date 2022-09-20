В Ленобласти тушили микроавтобус

Вчера около полудня к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о пожаре в садоводстве "Путеец" у деревни Лесколово. Огонь охватил автомобиль "Форд Транзит" 1997 года выпуска с петербургскими номерами. Микроавтобус был припаркован на участке, огороженном металлическим забором.

Автомобиль выгорел полностью, пострадавших нет. По данным полиции, "Форд" зарегистрирован на 35-летнего петербуржца. Полиция изучает обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.