В Петербурге 10-летний мальчик попал под иномарку

Вчера вечером около 19 часов возле дома 37 по улице Маршала Тухачевского, в Красногвардейском районе Петербурга автомобиль "Daewoo Nexia" под управлением 41-летнего гражданина Узбекистана сбил 10-летнего мальчика. Ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Наезда избежать не удалось.

В результате мальчика с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести, госпитализировали в Детскую больницу № 19 им. Раухфуса.

Мигрант оказался дисциплинированным водителем, за нарушения ПДД в 2022 году не привлекался.