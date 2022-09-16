В Ленобласти подняли из воды автомобиль с двумя погибшими

В минувшую среду вечером к полицейским поступило сообщение от жительницы города Тосно, которая сообщила стражам порядка о том, что двумя днями ранее, ее 43-летняя мать вместе с 40-летним гражданским мужем уехали отдыхать на природу и перестали выходить на связь. Было известно, что они планировали порыбачить на карьере у Старой Малуксы в Кировском районе Ленинградской области. Передвигались на автомобиле "Киа Рио" синего цвета.

Вчера около 18 часов вечера спасатели ПСО "Шлиссельбург" нашли сначала следы машины на берегу, а затем обнаружили в воде иномарку с погибшими. Спасатели провели водолазные работы и подняли их из воды.

По предварительной информации, внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. По одной из версий, автомобиль скатился в воду когда пара спала - по словам полицейских, мужчина и женщина лежали в обнимку. Известно, что она имела отношение к пенитенциарной системе, а он родом из Новгородской области.

Обстоятельства гибели выясняет районный отдел Следственного комитета по Ленобласти.