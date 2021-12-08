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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти отчима заподозрили в насилии над падчерицей

В Ленобласти отчима заподозрили в насилии над падчерицей

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
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Жителя Приозерского района задержали по подозрению в совершении сексуального насилия в отношении падчерицы.

Вчера следователями Следственного комитета по Приозерскому району Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по заявлению о насильственных действиях сексуального характера в отношении семилетней девочки. В правоохранительные органы обратилась ее 34-летняя мать. Женщина рассказала полицейским о том, что преступление было совершено неизвестным в ноябре, в дачном доме в поселке Соловьево.

Под подозрение попал 41-летний отчим ребенка. Неработающего мужчину задержали накануне при поддержке спецназа Росгвардии. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения.

Источник: 47News
Все по теме: Приозерский район насильник
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