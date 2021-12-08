В Ленобласти отчима заподозрили в насилии над падчерицей

Вчера следователями Следственного комитета по Приозерскому району Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по заявлению о насильственных действиях сексуального характера в отношении семилетней девочки. В правоохранительные органы обратилась ее 34-летняя мать. Женщина рассказала полицейским о том, что преступление было совершено неизвестным в ноябре, в дачном доме в поселке Соловьево.

Под подозрение попал 41-летний отчим ребенка. Неработающего мужчину задержали накануне при поддержке спецназа Росгвардии. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения.