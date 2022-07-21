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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пенсионер на иномарки сбил подростка на мопеде

В Ленобласти пенсионер на иномарки сбил подростка на мопеде

0
92
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
Под Выборгом "Ниссан" с пенсионером подшофе снес школьника на мопеде

Вчера вечером около 19 часов на подъезде к поселку Смирново, в Выборгском районе Ленинградской области 83-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail, выезжая со второстепенной дороги, сбил мопед "Альфа", которым управлял 16-летний подросток из поселка Перово.

С многочисленными ушибами и переломами подростока доставили в лечебное учреждение, медики оценивают его состояние как среднее.

По предварительным данным, водитель иномарки был пьян. Подозрения подтвердило медицинское освидетельствование.

В отношении пенсионера составлен административный протокол об управлении транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом за нарушения правил дорожного движения он не привлекался.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП
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