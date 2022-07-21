В Ленобласти пенсионер на иномарки сбил подростка на мопеде

Вчера вечером около 19 часов на подъезде к поселку Смирново, в Выборгском районе Ленинградской области 83-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail, выезжая со второстепенной дороги, сбил мопед "Альфа", которым управлял 16-летний подросток из поселка Перово.

С многочисленными ушибами и переломами подростока доставили в лечебное учреждение, медики оценивают его состояние как среднее.

По предварительным данным, водитель иномарки был пьян. Подозрения подтвердило медицинское освидетельствование.

В отношении пенсионера составлен административный протокол об управлении транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом за нарушения правил дорожного движения он не привлекался.