Гидроплан рухнул в Вуоксу после жесткой посадки

Сегодня утром около 07 часов 40 минут в районе Бабушкиных островов на реке Вуокса пилота гидроплана, совершившего жесткую посадку.

По предварительным данным, пилот не справился с управлением и совершил жесткую посадку. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью. Разрешение на выполнение полета не получал.

Как выяснило АН «Оперативное прикрытие», житель Васильевского острова в 7:55 был доставлен Приозерскую межрайонную больницу с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом грудной клетки, ушибленными ранами лица и уха, с вывихом пальца левой кисти, ушибом левого бедра.