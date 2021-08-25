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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчину подозревают в педофилии и инцесте

В Петербурге мужчину подозревают в педофилии и инцесте

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Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Житель Васильевского острова подозревают в совершении действия сексуального характера в отношении своего 7-летнего сына

В минувший понедельник следователями Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины. По данным правоохранительных органов, в неустановленный период времени, но не позднее 30 марта 2021 года, по месту жительства, в квартире на 13-й линии Васильевского острова подозреваемый совершил действия сексуального характера в отношении своего сына 2013 года рождения.

При обыске в квартире был изъят ноутбук с видео, на котором изображен подозреваемый, вступающий в интимные отношения с ребенком, а также 7 мобильных телефонов, сим-карта, четыре карты памяти, два флеш-накопителя, цифровой фотоаппарат  записная книжка.

По данным Агентства, мужчина с 1993 по 2011 годы был 11 раз судим – за хулиганство, кражу, хранение наркотиков (6 раз), грабеж.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Васильевский остров насильник дети
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