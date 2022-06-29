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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские установили мужчину сбишего ребенка на самокате

В Ленобласти полицейские установили мужчину сбишего ребенка на самокате

0
24
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
pixels.com
Сотрудники полиции установили виновника ДТП в Приозерском районе Ленинградской области

29 мая 2022 года сообщалось о том, что на 132 км автодороги «СПб-Запорожское-Приозерск» в Приозерском районе Ленинградской области, мужчина 1997 года рождения, управляя мотоциклом «ХОНДА GL 1500 GOLD WING», совершил наезд на подростка 2009 года рождения, движущего по проезжей части дороги, в попутном направлении, на самокате.

В результате дорожного происшествия несовершеннолетний с различными травмами, в тяжелом состоянии, госпитализирован в больницу.

27 июня 2022 года по данному факту возбуждено уголовное по части 1 статьи 264 УК РФ.

Мужчине избрана мера пресечения - в виде подписки о невыезде.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Приозерский район ДТП
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