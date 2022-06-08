В Ленобласти иномарка сбила троих подростков

Вчера в полицию Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение от 27-летнего водителя о том, что в 20 часов 10 минут он, управляя автомашиной «Хендай Солярис», возле дома 10 по Октябрьской улице, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на трех 15-летних пешеходов. Подростки были госпитализированы в больницу с различного вида травмами.

Двое подростков после оказания медицинской помощи были направлены на амбулаторное лечение, а третий госпитализирован с травмами средней тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.