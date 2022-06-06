В Ленобласти утонула годовалая девочка

Вчера утром около 11 часов в пруду в поселке Запорожье, Приозерского района Ленинградской области был обнаружен труп годовалой девочки. Участок с домом на Хвойной улице был арендован семьей из Петербурга около двух недель назад. Ребенок утонул по недосмотру родителей.

Семья полная, многодетная, на учете не состоит. 44-летняя мать, неработающая жительница Невского района Петербурга. Отец – 44-летний инженер-конструктор.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). У родителей отобрана подписка о невыезде.