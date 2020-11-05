В Ленобласти погиб грудной ребенок

Ранним утром накануне около 04:00 часов в частном доме, в деревне Межно, Гатчинского района Ленинградской области был обнаружен труп 3-месячной девочки. На теле младенца нет внешних признаков насильственной смерти.

Семья полная: 23-летняя мать не работает, 42-летний отец трудится на птицефабрике.

Мать ребенка рассказала, что 2 ноября ночью обратилась в ЦРБ города Гатчина, где ребенку диагностировали ОРВИ, бронхит и гастоэнтероколит. От госпитализации родительница отказалась. Вчера около трех часов ночи девочке стало плохо: ее стало рвать, потом случился обморок.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.