Ранним утром накануне около 04:00 часов в частном доме, в деревне Межно, Гатчинского района Ленинградской области был обнаружен труп 3-месячной девочки. На теле младенца нет внешних признаков насильственной смерти.
Семья полная: 23-летняя мать не работает, 42-летний отец трудится на птицефабрике.
Мать ребенка рассказала, что 2 ноября ночью обратилась в ЦРБ города Гатчина, где ребенку диагностировали ОРВИ, бронхит и гастоэнтероколит. От госпитализации родительница отказалась. Вчера около трех часов ночи девочке стало плохо: ее стало рвать, потом случился обморок.
Труп направлен в морг для установления причины смерти.
В Ленобласти погиб грудной ребенок
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
ВКонтакте
Грудной ребенок погиб в Гатчинском районе из-за отказа в госпитализации.
Ранним утром накануне около 04:00 часов в частном доме, в деревне Межно, Гатчинского района Ленинградской области был обнаружен труп 3-месячной девочки. На теле младенца нет внешних признаков насильственной смерти.
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