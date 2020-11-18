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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти устанавливают обстоятельства гибели школьника

В Ленобласти устанавливают обстоятельства гибели школьника

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Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ВКонтакте
В Кировском районе Ленинградской области устанавливают обстоятельства гибели 14-летнего подростка в городе Отрадное.

Накануне вечером около половины девятого к полицейским Кировского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что  в квартире одного из многоквартирных домов обнаружен труп 14-летнего мальчика, повешенный на галстуке, привязанном к турнику. Труп обнаружила 38-летняя мать, продавщица ларька на станции "Отрадное", которая около 21:30 вернулась домой, в квартиру на улице Дружбы.
Семья не полная, на учете не состоит. Мальчик мыслей о суициде не высказывал, конфликтов в семье не было.
Труп направлен в морг для установления причины смерти. Следователи изъяли два системных блока компьютера, блокнот, мобильный телефон.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО обнаружение трупа подростки
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