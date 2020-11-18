В Ленобласти устанавливают обстоятельства гибели школьника

Накануне вечером около половины девятого к полицейским Кировского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в квартире одного из многоквартирных домов обнаружен труп 14-летнего мальчика, повешенный на галстуке, привязанном к турнику. Труп обнаружила 38-летняя мать, продавщица ларька на станции "Отрадное", которая около 21:30 вернулась домой, в квартиру на улице Дружбы.

Семья не полная, на учете не состоит. Мальчик мыслей о суициде не высказывал, конфликтов в семье не было.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Следователи изъяли два системных блока компьютера, блокнот, мобильный телефон.