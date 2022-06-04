В Ленобласти задержали рыжебородого насильника

Накануне ночью около 00 часов к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области обратилась женщина, которая сообщила стражам порядка о том, что несколькими часами ранее в городе Пикалево остановила автомашину, чтобы добраться до города Бокситогорск. В пути водитель автомобиля остановился и надругался над пассажиркой, после чего довез её до пункта назначения и уехал. Из особых примет жертва запомнила рыжую бороду.Сотрудники полиции бысто отыскали и задержали подозреваемого. Районным отделом Следственного комитета по Ленобласти было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование). Подозреваемого поместили в камеру.