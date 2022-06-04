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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали рыжебородого насильника

В Ленобласти задержали рыжебородого насильника

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
PiXABAY
Рыжебородый водитель попутки надругался над пассажиркой под Бокситогорском

Накануне ночью около 00 часов к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области обратилась женщина, которая сообщила стражам порядка о том, что несколькими часами ранее в городе Пикалево остановила автомашину, чтобы добраться до города Бокситогорск. В пути водитель автомобиля остановился и надругался над пассажиркой, после чего довез её до пункта назначения и уехал. Из особых примет жертва запомнила рыжую бороду.Сотрудники полиции бысто отыскали и задержали подозреваемого. Районным отделом Следственного комитета по Ленобласти было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование). Подозреваемого поместили в камеру.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район насильник
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