В Ленобласти произошло тройное ДТП

Тройное дорожно-транспортное происшествие произошло во дворе возле детского сада во Всеволожском районе Ленинградской области. Машины не смогли разъехаться на перекрестке. Одна из них серьезно помята, а другая повредила забор учреждения.

Как рассказали свидетели происшествия, сегодня утром, в День защиты детей, возле жилого комплекса "Новый Оккервиль" в Кудрово столкнулись такси и два легковых автомобиля. ДТП произошло на углу Дубовой улицы возле детского сада.

"Таксист влетел в ограждение детского сада. Слава Богу, что детей там не было, хотя детская площадка граничит с забором. Забор спас детей. Ужас", — поделился очевидец происшествия в соцсети.