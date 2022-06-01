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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти произошло тройное ДТП

В Ленобласти произошло тройное ДТП

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
Во Всеволожском районе Ленинградской области такси впечаталось в забор детского сада

Тройное дорожно-транспортное происшествие произошло во дворе возле детского сада во Всеволожском районе Ленинградской области. Машины не смогли разъехаться на перекрестке. Одна из них серьезно помята, а другая повредила забор учреждения. 

Как рассказали свидетели происшествия, сегодня утром, в День защиты детей, возле жилого комплекса "Новый Оккервиль" в Кудрово столкнулись такси и два легковых автомобиля. ДТП произошло на углу Дубовой улицы возле детского сада.

"Таксист влетел в ограждение детского сада. Слава Богу, что детей там не было, хотя детская площадка граничит с забором. Забор спас детей. Ужас", — поделился очевидец происшествия в соцсети.
Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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