В Петербурге произошло тройное ДТП со смертельным исходом

Сегодня ночью, около 01 часа возле дома 48 по Каменностровскому проспекту произошло серьезное транспортное происшествие. На перекресток с набережной реки Карповки, на красный свет, выскочила автомашина BMW под управлением 24-летнего петербуржца,

и тут же столкнулся с автомашиной Daewoo под управлением 26-летнего мужчины. Следом в них влетел автомобиль Mersedes, которым управлял 54-летний житель Петербурга.

Водитель автомашины «Mersedes» от полученных травм скончался на месте происшествия. По предварительным данным, погибший возглавлял фирму по доставке продуктов.