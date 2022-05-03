В Ленобласти обнаружен сгореший с водителем автомобиль "Лада Гранта"

Вчера вечером около 17 часов 30 минут к полицейским Волховского района Ленинградской области поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в салоне сгоревшего автомобиля "Лада Гранта". Автомашина былаприпаркована на обочине лесной дороги в километре от деревни Новое Часовенское Пашского поселения.

Установлено, что сгоревший автомобиль машина зарегистрирован на 69-летнего жителя Волхова. По предварительным данным, хозяин легковушки погиб в результате возгорания. В салоне обнаружены пара окурков и банка, которую могли использовать в качестве пепельницы. Принадлежность останков и обстоятельства случившегося установит медицинская экспертиза.

Информация о произошедшем передана в следственный отдел Следственного комитета по Волховскому району Ленобласти.

Проводится проверка.