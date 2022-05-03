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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти обнаружен сгореший с водителем автомобиль "Лада Гранта"

В Ленобласти обнаружен сгореший с водителем автомобиль "Лада Гранта"

0
72
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
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Устанавливаются обстоятельства гибели человека, тело которого обнаружено в полыхавшей машине в Волховском районе Ленобласти

Вчера вечером около 17 часов 30 минут к полицейским Волховского района Ленинградской области поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в салоне сгоревшего автомобиля "Лада Гранта". Автомашина былаприпаркована на обочине лесной дороги в километре от деревни Новое Часовенское Пашского поселения.

Установлено, что сгоревший автомобиль машина зарегистрирован на 69-летнего жителя Волхова. По предварительным данным, хозяин легковушки погиб в результате возгорания. В салоне обнаружены пара окурков и банка, которую могли использовать в качестве пепельницы. Принадлежность останков и обстоятельства случившегося установит медицинская экспертиза.

Информация о произошедшем передана в следственный отдел Следственного комитета по Волховскому району Ленобласти.

Проводится проверка.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Волховский район пожар автомобиль обнаружение трупа
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