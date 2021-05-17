В Ленобласти на маленького мальчика напала собака

Накануне в больницу имени Раухфуса доставили 2-летнего мальчика в тяжёлом состоянии с диагнозом, многочисленные укусы в районе шеи и обирная кровопотеря. По словам матери ребенка, около 11 часов, она совместно с мужем и сыном гуляли по берегу озера Светлое, во Всеволожском районе Ленинградской области. В этот момент на ребёнка напала бродячая собака.

Пострадавший сначала был доставлен в местную больницу, а затем перевезен в Раухфуса. Известно, что семья живёт в Сертолово и в поле зрения правоохранительных органов ранее не попадала.

В настоящее время полицейскими проводится проверка.