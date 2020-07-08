В ДТП в Ленобласти погиб 12-летний мальчик из Петербурга

Накануне вечером, в 21:10 на 9 км автодороги «Громово – Яблоновка» в Приозерском районе Ленинградской области произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ-11113 под управлением 39-летнего неработающего жителя Красного Села занесло, и машина опрокинулась.

Водитель в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в ЦРБ г. Токсово. Его пассажир, 12-летний подросток из Приморского района Петербурга, от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данным АН «Оперативное прикрытие», водитель был пьян. Его освидетельствовали алкотектором «Юпитер», результат – 0,577 мг спирта на литр.

Автомобиль был без госзнаков, собственником «Оки» числится 97-летний житель Свердловской области.