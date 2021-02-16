В Петербурге хулиганы «заминировали» школу

Накануне в половине девятого утра неизвестные прислали на электронную почту УФСБ сообщения о якобы заложенной бомбе в каком-то помещении в Петербурге, сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Одно из писем, полученных стражами порядка, содержало следующее послание:

«Здравствуйте, у меня в кабинете аппарат похожий на бомбу, она издает звук, там отчет идет. Помагите пожалуйста!!!! (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.)».

Полиция выяснила, что писали с адреса, принадлежащего школе в Выборгском районе города. Оперативники осмотрели здание и не обнаружили на месте каких-либо взрывчатых веществ либо взрывных устройств. Эвакуация школы в момент обыска не проводилась.

Сейчас в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела, и, очевидно, собираются найти неграмотных лжеминеров.