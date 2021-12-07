В Петербурге жестоко избили профессора Ботанического сада

Правоохранительные органы Петербурга расследуют преступление, совершенное в Невском районе 5 декабря. 57-летний научный работник Ботанического сада отправился в театр. После спектакля позвонил супруге и сообщил, что взял такси и едет домой на Искровский проспект, но дома не появился. Женщина обратилась в полицию.

Вчера утром, около 8 часов мужчина вернулся домой самостоятельно, но не смог рассказать, что с ним произошло. Супруга вызвала "скорую", пострадавший госпитализирован в НИИ Скорой помощи с перелом основания черепа и множественные переломы ребер.

Полицейские изучают записи видеонаблюдения по пути следования пострадавшего.

В настоящее время проводится проверка.