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Питерец.ру » Происшествия » В Петергофе приезжего из Узбекистана подозревают в изнасиловании 13-летней девочки

В Петергофе приезжего из Узбекистана подозревают в изнасиловании 13-летней девочки

0
65
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
PiXABAY
В сауне в Петергофе банщик изнасиловал 13-летнюю девочку. Приезжего из Узбекистана задержали, возбуждено уголовное дело.

Накануне днем к полицейским Петродворцового района Петербурга обратился 47-летний житель города Петергоф. Мужчина сообщил стражам порядка о том, что 11 марта в период с 1 часа ночи до шести утра в номере мотеля-сауны на улице Братьев Горкушенко 31-летний гражданин Узбекистана Евгений Д., разнорабочий мотеля-сауны, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери 2008 года рождения.
Злоумышленник был задержан в помещении мотеля-сауны, где и проживал.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.

Мужчина въехал в Россию в сентября 2018 года с целью работы, миграционный учет истекает 31 марта 2021 года.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Петродворцовый район насильник мигранты
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