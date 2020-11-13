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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан гей-педофил

В Петербурге задержан гей-педофил

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ВКонтакте
В Красногвардейском районе схватили педофила со «стажем». Его интересовали исключительно мальчики-подростки.

В минувший вторник к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась мать 14-летнего мальчика. Женщина сообщила о том, что 26 октября днем в парадной дома на улице Косыгина, а также до 4 ноября в разных местах города неизвестный совершал развратные действия в отношении её сына.
11 ноября у дома 12 по Ленской улице был задержан 43-летний неработающий житель Северной столицы. Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ.

Любитель несовершеннолетних в 1999 году был осужден на 10 лет за изнасилование подростка и заражение его ВИЧ-инфекцией.

Источник: Конкретно.ру
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