В Петербурге задержан гей-педофил

В минувший вторник к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась мать 14-летнего мальчика. Женщина сообщила о том, что 26 октября днем в парадной дома на улице Косыгина, а также до 4 ноября в разных местах города неизвестный совершал развратные действия в отношении её сына.

11 ноября у дома 12 по Ленской улице был задержан 43-летний неработающий житель Северной столицы. Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ.

Любитель несовершеннолетних в 1999 году был осужден на 10 лет за изнасилование подростка и заражение его ВИЧ-инфекцией.