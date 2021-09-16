ента новостей

18:50
Три угнанные машины нашли в гараже в Ленобласти
18:46
Работы по ликвидации колейности на развязке КАД с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса начнутся 20 сентября
10:24
Дежурные слова Путина?
09:29
Нужны ли выходные после вакцинации?
09:07
Чего ожидают политологи?
20:42
85-летие Юрия Лужкова москвичи отметили субботником в Коломенском
08:44
Пьяный блогер сдал сам себя
08:15
Странный карантин Путина
07:51
Какие авто наиболее популярны?
23:23
Ларс Юханссон – есть первый сухой матч за СКА
09:23
Нет видеонаблюдения на выборах
08:41
Какой окажется новая волна ковида?
07:31
Над Кириллом посмеялись
10:45
30 лет сотовой связи
09:09
«Вторичка» тоже подорожала
08:42
Губернатор встретился с патриархом
07:12
За что еще будут штрафовать в метро?
07:12
Воскреснет ли Медведев?
05:47
Снялись с выборов в знак протеста
23:29
Барриос сыграл за Колумбию полный матч, а Бразилия победила Перу и без Малкома с Клаудиньо
11:40
Яндекс помогает с прививками
09:47
Что с туризмом?
09:14
Бензин подешевел
15:22
Самый известный российский футбольный болельщик пообещал помочь с открытием музея истории футбола в Петербурге
09:30
Наведут ли порядок в петербургском Избиркоме?
08:56
Бюджет пополнился за счет налогов
08:20
Они перешли на «дистанционку»
22:38
Из-за запрета ФИФА Малком и Клаудиньо не сыграют за «Зенит» в ближайших матчах
10:30
Яйца для арабов
09:47
От техосмотра откажутся?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Три угнанные машины нашли в гараже в Ленобласти

Три угнанные машины нашли в гараже в Ленобласти

0
1
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Цезарь Сателлит
Три угнанные машины нашли в гараже в Гатчинском районе Ленобласти

Специалисты «Цезарь Сателлит» совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области раскрыли отстойник угнанных автомобилей в Гатчинском районе Ленобласти. Здесь находилось три машины, которые были похищены в регионе.

На гараж с автомобилями удалось выйти в ходе операции по розыску угнанного в Петергофе Hyundai Tucson. С помощью поискового оборудования «Цезарь Сателлит» было определено, что кроссовер находится в деревне Куровицы Гатчинского района Ленобласти. Машина стояла в гараже, в котором удалось обнаружить два других автомобиля – Ford Kuga и Infiniti Q50. Оперативно было установлено, что Ford Kuga угнали в Сосновом Бору, а Infiniti Q50 – в Приморском районе Санкт-Петербурга.

На всех машинах было снято множество декоративных элементов салонов – угонщики пытались найти и демонтировать системы безопасности. В самом гараже использовалось два подавителя сигналов GSM.

В настоящий момент по факту обнаружения автомобилей ведутся следственные действия.

- Как правило, группы, которые угоняют автомобили различных марок, используют стандартное оборудование для проникновения в машины, а сами операции проводятся в ночное время. Угонщики проворачивают личинку замка водительской двери, а затем прописывают новый ключ. В этом случае как минимум одну машину - Infiniti Q50 – собирались разобрать на запчасти, тогда как остальные две могли отправить на перепродажу, - считает руководитель петербургского филиала «Цезарь Сателлит» Василий Курсин. – С пандемией стало расти число случаев, когда машины угоняют для дальнейшего разбора на запчасти, в основном, это автомобили среднего ценового сегмента.

Hyundai Tucson, по данным «Цезарь Сателлит», входит в тройку самых популярных моделей корейского бренда среди угонщиков в Санкт-Петербурге.

Источник: Цезарь Сателлит
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район угон автомобиль
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-10-2020, 10:45
В Ленобласти нашли угнанные в Москве и Московской области автомобили
21-05-2018, 13:49
В Ленобласти обнаружен «отстойник» для угнанных автомобилей
18-05-2021, 10:55
Угнанный в Петербурге кроссовер Hyundai нашли в Самарской области
3-05-2017, 15:08
В Ленобласти под экранированной тканью нашли угнанный автомобиль
29-07-2019, 13:14
Угнанный в Стрельне в третий раз BMW X6 вновь нашли в Ленобласти
18-02-2020, 11:24
В Ленобласти нашли под еловыми ветками угнанный Range Rover Evoque

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
455
1-09-2021, 13:36
В Ленобласти грузовик переехал 6-летнего мальчика
0
444
1-09-2021, 13:31
В Петербурге таксист сбил школьницу
0
430
31-08-2021, 13:02
На КАД автомобиль такси сгорел после ДТП, в салоне обнаружили труп
0
389
31-08-2021, 12:47
В Ленобласти в ДТП пострадали трое детей
Наверх