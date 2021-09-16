Три угнанные машины нашли в гараже в Ленобласти

Специалисты «Цезарь Сателлит» совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области раскрыли отстойник угнанных автомобилей в Гатчинском районе Ленобласти. Здесь находилось три машины, которые были похищены в регионе.

На гараж с автомобилями удалось выйти в ходе операции по розыску угнанного в Петергофе Hyundai Tucson. С помощью поискового оборудования «Цезарь Сателлит» было определено, что кроссовер находится в деревне Куровицы Гатчинского района Ленобласти. Машина стояла в гараже, в котором удалось обнаружить два других автомобиля – Ford Kuga и Infiniti Q50. Оперативно было установлено, что Ford Kuga угнали в Сосновом Бору, а Infiniti Q50 – в Приморском районе Санкт-Петербурга.

На всех машинах было снято множество декоративных элементов салонов – угонщики пытались найти и демонтировать системы безопасности. В самом гараже использовалось два подавителя сигналов GSM.

В настоящий момент по факту обнаружения автомобилей ведутся следственные действия.

- Как правило, группы, которые угоняют автомобили различных марок, используют стандартное оборудование для проникновения в машины, а сами операции проводятся в ночное время. Угонщики проворачивают личинку замка водительской двери, а затем прописывают новый ключ. В этом случае как минимум одну машину - Infiniti Q50 – собирались разобрать на запчасти, тогда как остальные две могли отправить на перепродажу, - считает руководитель петербургского филиала «Цезарь Сателлит» Василий Курсин. – С пандемией стало расти число случаев, когда машины угоняют для дальнейшего разбора на запчасти, в основном, это автомобили среднего ценового сегмента.

Hyundai Tucson, по данным «Цезарь Сателлит», входит в тройку самых популярных моделей корейского бренда среди угонщиков в Санкт-Петербурге.