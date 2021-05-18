Угнанный в Петербурге кроссовер Hyundai нашли в Самарской области

Специалисты «Цезарь Сателлит» совместно с сотрудниками полиции обнаружили в Самарской области угнанный в Санкт-Петербурге кроссовер Hyundai Tucson. Машину собирались перегнать в Казахстан.

Автомобиль похитили с парковки жилого дома на улице Верности в Санкт-Петербурге. Угонщики более двух недель прятали его в одном из отстойников для угнанных машин, оборудованном подавителем сигналов GSM. Координаты автомобиля с помощью поискового оборудования удалось получить, когда он уже находился недалеко от аэропорта Самары.

Машину нашли в поселке Алексеевка – в 1800 км от Санкт-Петербурга и 200 км от границы с Казахстаном, куда угонщики собирались ее переправить. В момент обнаружения на кроссовере были установлены новые регистрационные номера, а также перебит VIN-номер. Под них похитители уже подготовили новые документы. В ближайшей к месту обнаружения гостинице полиция задержала двух подозреваемых, оба были гражданами Казахстана.

- Машину угнали с помощью нового оборудования, разработанного недавно под незащищенные автомобили конкретных марок, – Hyundai, KIA и Mitsubishi. Мы предполагаем, что кроссовер продали с поддельными номерами еще в Санкт-Петербурге, после чего перегоняли в страну его нового владельца, - говорит руководитель петербургского филиала «Цезарь Сателлит» Василий Курсин. – По нашей оценке, около 10% похищенных автомобилей в Петербурге отправляют в страны Азии для дальнейшего сбыта. С постепенным снятием ограничений активность угонщиков вновь возросла, но изменился спрос: в связи с ухудшением финансового состояния покупателей акцент сместился с премиального сегмента на автомобили средней ценовой категории.

Hyundai Tucson – один из самых популярных автомобилей у петербургских угонщиков по итогам 2020 года. Кроссовер вошел в пятерку лидеров по количеству похищений.