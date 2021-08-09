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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пьяный водитель во дворе дома задавил женщину

В Петербурге пьяный водитель во дворе дома задавил женщину

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Опубликовал: Anton78
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В Кировском районе Петербурга пьяный водитель задавил молодую женщину во дворе. Виновника гибели человека отпустили

Накануне ранним, около 4 часов во дворе дома 173 по проспекту Народного Ополчения, в Кировском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. 43-летний мужчина, находясь в нетроезвом состоянииуправлял автомашиной Mazda Xedos и совершил наезд на сидевшую на обочине 33-летнюю петербурженку. Женщина скончалась на месте происшествия.

Водитель был доставлен в отдел полиции, где на него составили протокол за отказ от медицинского освидетельствования и мелкое хулиганство. После этого его отпустили под обязательство о явке.

По данным АН «Оперативное прикрытие», мужчина ранее четыре раза привлекался к уголовной ответственности за неправомерное завладение автомобилем, но избегал наказания либо по примирению сторон, либо получал условный срок.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Кировский район ДТП пострадавший пешеход пьяный водитель
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