В Петербурге иномарка сбила школьницу

Накануне поздно вечером, около 22:00 напротив дома 16 по проспекту Науки произошло ДТП с участием пешехода. При выходе из трамвая № 38 была сбита автомобилем «Мерседес С180» 16-летняя школьница. Девушку доставили в Детскую больницу №19 имени Раухфуса.

34-летний мужчина на момент ДТП находился с признаками опьянения. От освидетельствования отказался. На водителя составлен протокол по статье 12.26 КоАП РФ. Водитель ранее привлекался к ответственности за езду без ремня безопасности. Автомобиль принадлежит 27-летнему жителя Гатчины.