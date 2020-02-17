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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге иномарка сбила школьницу

В Петербурге иномарка сбила школьницу

0
104
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Калининском районе Петербурга 16-летняя школьница попала под иномарку при выходе из трамвая

Накануне поздно вечером, около 22:00 напротив дома 16 по проспекту Науки произошло ДТП с участием пешехода. При выходе из трамвая № 38 была сбита автомобилем «Мерседес С180» 16-летняя школьница. Девушку доставили в Детскую больницу №19 имени Раухфуса.
34-летний мужчина на момент ДТП находился с признаками опьянения. От освидетельствования отказался. На водителя составлен протокол по статье 12.26 КоАП РФ. Водитель ранее привлекался к ответственности за езду без ремня безопасности. Автомобиль принадлежит 27-летнему жителя Гатчины.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Калининский район ДТП пострадавший пешеход школьница
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