В Ленобласти ограбили пенсионерку

В городе Выборг пожилая женщина обратилась к местным полицейским с заявлением о том, что 27 июня она возвращалась от знакомых домой. Заходя в парадную дома 7 по Ленинградскому шоссе, 65-летняя пенсионерка не обратила внимание, как за ней следом кто-то просочился. Неожиданно пенсионерка получила удар по голове стеклянной бутылкой, в её руках была сумка, в которой находились 300 рублей. Неизвестный вылрал из рук сумку и скрылся в неизвестном направлении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержан 34-летний наркозависимого местного жителя. Задержанный вину признал, свою добычу он пустил на алкоголь.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Правоохранители устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений.