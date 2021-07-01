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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти ограбили пенсионерку

В Ленобласти ограбили пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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В Выборге на пенсионерку напал наркоман

В городе Выборг пожилая женщина обратилась к местным полицейским с заявлением о том, что 27 июня она возвращалась от знакомых домой. Заходя в парадную дома 7 по Ленинградскому шоссе, 65-летняя пенсионерка не обратила внимание, как за ней следом кто-то просочился. Неожиданно пенсионерка получила удар по голове стеклянной бутылкой, в её руках была сумка, в которой находились 300 рублей. Неизвестный вылрал из рук сумку и скрылся в неизвестном направлении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержан 34-летний наркозависимого местного жителя. Задержанный вину признал, свою добычу он пустил на алкоголь.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Правоохранители устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений.

Источник: NewsNW.ru
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО грабеж пенсионеры видео
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