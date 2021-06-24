В Петербурге представитель кочевого народа обменял пенсионеру деньги на доллары «банка приколов»

На минувшей неделе в полицию Красносельского района обратился 81-летний пенсионер, который сообщил, что стал жертвой мошенника, с которым познакомился на улице. Как было установлено, 17 июня у дома 8 по улице Адмирала Трибуца к пожилому мужчине подошел неизвестный и сразу же завел с ним диалог о своей нелегкой судьбе. Мужчина рассказал, что ему срочно надо уехать на родину, но с имеющейся у него иностранной валютой сделать это очень проблематично. Поэтому незнакомец попросил пенсионера обменять ему доллары на рубли. Пенсионер, растрогавшись судьбой незнакомца, сразу же согласился и передал мужчине 180 тысяч рублей, взамен получив от него доллары. Придя домой, мужчина заметил, что доллары не слишком похожи на настоящие, а позже заметил и соответствующую надпись о том, что перед ним купюры банка приколов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

23 июня в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками угрозыска Красносельского района у одного из домов в СНТ «Разлив» Курортного района по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 35-летний представитель кочевого народа, приехавший в Петербург из Волгограда.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

В случае если Вы или Ваши родственники пострадали от действий указанного гражданина, просим сообщить по телефону: (812)573-53-60 либо 102.