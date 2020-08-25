В Петербурге малолетняя девочка выпала с 10-го этажа

В Приморском районем Петербурга девочка в возрасте 1 года 10 месяцев разбилась насмерть при падении с 30-метровой высоты.

Трагедия случилась в минувший понедельник около полудня в съемной квартире дома 25 по проспекту Авиаконструкторов. На десятом этаже 16-этажного дома снимает жилье семья приезжих из Таджикистана.

По недосмотру 23-летней матери малышка залезла на подоконник окна на кухне и выпала.

От полученных травм девочка скончалась в карете скорой помощи.

Семья полная, благополучная, на учете не состоит. Женщина не работает, ее 24-летний муж трудится грузчиком в сетевом магазине.