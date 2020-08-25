В Приморском районем Петербурга девочка в возрасте 1 года 10 месяцев разбилась насмерть при падении с 30-метровой высоты.
Трагедия случилась в минувший понедельник около полудня в съемной квартире дома 25 по проспекту Авиаконструкторов. На десятом этаже 16-этажного дома снимает жилье семья приезжих из Таджикистана.
По недосмотру 23-летней матери малышка залезла на подоконник окна на кухне и выпала.
От полученных травм девочка скончалась в карете скорой помощи.
Семья полная, благополучная, на учете не состоит. Женщина не работает, ее 24-летний муж трудится грузчиком в сетевом магазине.
В Петербурге малолетняя девочка выпала с 10-го этажа
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
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В Приморском районе Петербурга двухлетняя девочка выпала с 10-го этажа
В Приморском районем Петербурга девочка в возрасте 1 года 10 месяцев разбилась насмерть при падении с 30-метровой высоты.
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