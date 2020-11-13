На Ржевке женщина на иномарке сбила ребенка

Накануне вечером в 17:45 напротив дома 49/1 по проспекту Энтузиастов произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомашина Ford Kuga под управлением 59-летней женщины сбил 8-летнего школьника, переходившего улицу.

Мальчик был без сопровождения взрослых, но со светоотражающими полосками на куртке. Такими же полосками был оснащен и его рюкзак.

Ребенок госпитализирован в Детскую больницу №19 имени Раухфуса с сотрясением мозга.