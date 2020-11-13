Накануне вечером в 17:45 напротив дома 49/1 по проспекту Энтузиастов произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомашина Ford Kuga под управлением 59-летней женщины сбил 8-летнего школьника, переходившего улицу.
Мальчик был без сопровождения взрослых, но со светоотражающими полосками на куртке. Такими же полосками был оснащен и его рюкзак.
Ребенок госпитализирован в Детскую больницу №19 имени Раухфуса с сотрясением мозга.
На Ржевке женщина на иномарке сбила ребенка
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Опубликовал: Fedorov
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В Красногвардейском районе Петербурга бизнесвумен сбила 8-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован
Накануне вечером в 17:45 напротив дома 49/1 по проспекту Энтузиастов произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомашина Ford Kuga под управлением 59-летней женщины сбил 8-летнего школьника, переходившего улицу.
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