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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали хулиганов, ограбивших 99-летнего ветерана

В Петербурге задержали хулиганов, ограбивших 99-летнего ветерана

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82
Опубликовал: Fedorov
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Фото:
Конкретно.ру
В Санкт-Птетербурге полицейские задержали хулиганов, сорвавших с 99-летнего ветерана золотую цепочку

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти, поздним вечером 9 мая к полицейским Василеостровского района Петербурга обратился 99-летний ветеран Великой Отечественной войны, который рассказал о том, что двое мужчин сорвали с его шеи золотую цепочку с крестиком прямо в подъезде дома на проспекте Кима. Ущерб составил 100 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Пожилой мужчина рассказал полицейским, что в одном из злоумышленников он узнал сантехника, услугами которого ранее неоднократно пользовался и с которым у него сложились дружеские отношения. Вместе с другом он пришел в квартиру ветерана под предлогом поздравить его с 9 мая. Пенсионер побоялся впускать малознакомых мужчин и вышел к ним на лестницу. Тогда один из них сорвал цепочку с крестиком с его шеи, после чего оба мужчины скрылись.
В результате оперативно розыскных мероприятий сотрудники районной полиции  установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 26 и 18 лет. Старший из них ранее судим за кражу и действительно работает сантехником. Оба злоупотребляют наркотическими средствами. 26-летний сантехник задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Изъятая у злоумышленников цепочка возвращена пенсионеру.
Ссылка на видео: https://yadi.sk/d/F_2hXmH80wJerQ

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Васильевский остров грабеж ветераны видео пенсионеры
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