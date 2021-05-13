В Петербурге задержали хулиганов, ограбивших 99-летнего ветерана

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти, поздним вечером 9 мая к полицейским Василеостровского района Петербурга обратился 99-летний ветеран Великой Отечественной войны, который рассказал о том, что двое мужчин сорвали с его шеи золотую цепочку с крестиком прямо в подъезде дома на проспекте Кима. Ущерб составил 100 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Пожилой мужчина рассказал полицейским, что в одном из злоумышленников он узнал сантехника, услугами которого ранее неоднократно пользовался и с которым у него сложились дружеские отношения. Вместе с другом он пришел в квартиру ветерана под предлогом поздравить его с 9 мая. Пенсионер побоялся впускать малознакомых мужчин и вышел к ним на лестницу. Тогда один из них сорвал цепочку с крестиком с его шеи, после чего оба мужчины скрылись.

В результате оперативно розыскных мероприятий сотрудники районной полиции установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 26 и 18 лет. Старший из них ранее судим за кражу и действительно работает сантехником. Оба злоупотребляют наркотическими средствами. 26-летний сантехник задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Изъятая у злоумышленников цепочка возвращена пенсионеру.

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