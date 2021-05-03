В Ленобласти полицейские со стрельбой задерживали водителя на иномарке

Накануне ранним утром, около пяти утра у дома № 11 на улице Строителей, в городе Кириши Ленинградской области наряд ДПС пытался остановить автомобиль "Инфинити FX 35". Иномарка нарушала правила дорожного движения. На требования сотрудников ДПС остановиться, водитель не отреагировал, а только увеличил скорость и стал пытаться скрыться.

Полицейские ринулись в погоню и после серии выстрелов в воздух и по колесам, автомобиль остановился в промышленной зоне на шоссе Энтузиастов. За рулем машины находился 31-летний мужчина, который ранее был лишен прав.

Водитель был доставлен в территориальный отдел полиции, где на него были составлены несколько административных протоколов.