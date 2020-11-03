В Ленобласти на военном полигоне изнасиловали девушку

Вечером минувшего воскресенья к полицейским Лужского района Ленинградской области поступило сообщение от 26-летней неработающей. Жительница военного городка "Луга-3" рассказала, что около 22:30 в лесном массиве на окраине городка на нее напал неизвестный преступник. Применив силу, злоумышленник надел ей на голову пакет и изнасиловал. После этого «вежливый» насильник отвел жертву в подъезд дома 3/176 и скрылся.

По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование). Проводится расследование.

Видеонаблюдение на месте происшествия и в подъезде отсутствует.