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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские задержали серийного вандала

В Петербурге полицейские задержали серийного вандала

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали серийного вандала, разрушавшего надгробия на одном из старинных кладбищ

На протяжении последних нескольких лет на городском кладбище, расположенном на юго-западе Петербурга, участились случаи повреждения установленных на могилах скульптур. В полицию поступило сразу несколько аналогичных заявлений. Полицейские обратили внимание на прослеживающуюся тенденцию: во всех случаях повреждениям подвергались фигуры ангелов. Скульптуры с расколотыми лицами, отломанными крыльями, а порой залитые краской и с нанесенными нецензурными надписями обычно обнаруживали на утро работники кладбища. Также с неприятными находками сталкивались и граждане, пришедшие посетить могилы своих близких. Так, от действий вандала пострадала 56-летняя женщина, которой неоднократно приходилось реставрировать фигуру ангела стоимостью в один миллион рублей, установленную на могиле ее покойного сына. По выявленным фактам полицией было возбуждено сразу несколько уголовных дел по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) и статье 214 УК РФ (вандализм).

29 марта 2021 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга по подозрению в совершении указанных преступлений задержан 60-летний петербуржец, проживающий в непосредственной близости от городского кладбища, в одном из домов по улице Маринеско.

В квартире указанного гражданина был проведен обыск: изъята балаклава, банка с краской и одежда, которую использовал петербуржец при своих походах на кладбище. При этом в ходе опроса мужчина не смог внятно пояснить мотивы своих поступков.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицией устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район вандализм
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