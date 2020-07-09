В минувший вторник к полицейским Пушкинского района Петербурга обратился дежурный Всероссийского института растениеводства. Мужчина рассказал, что в понедельник около полудня двое неизвестных на территории лютеранского кладбища на Горной улице в городе Павловск осуществляли демонтаж металлических крестов с надгробий и грузили их в «Газель».
По госномеру установлено, что машина принадлежит 56-летнемй жителю деревни Пеники. В полицию были доставлены 63-летний житель Коми и 55-летний кавказец. Оба – нелегалы.
Возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших или местами их захоронения). Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде.
В Павловске задержали похитителей могильных крестов с лютеранского кладбища
0
19
Опубликовал: Fedorov
Фото:
© CC0
Два нелегала срезали металлические кресты на Лютеранском кладбище в городе Павловск.
В минувший вторник к полицейским Пушкинского района Петербурга обратился дежурный Всероссийского института растениеводства. Мужчина рассказал, что в понедельник около полудня двое неизвестных на территории лютеранского кладбища на Горной улице в городе Павловск осуществляли демонтаж металлических крестов с надгробий и грузили их в «Газель».
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"