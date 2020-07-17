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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге раскрыто два эпизода мошенничества в сфере эзотерики

В Петербурге раскрыто два эпизода мошенничества в сфере эзотерики

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Установлены очередные обманутые клиенты главы организации мистического толка

Ранее пресс-служба петербугской полиции сообщала о том, что этой зимой полицейские пресекли деятельность организации эзотерического толка, глава которой подозревается в серии мошенничеств под видом платных семинаров на многомиллионные суммы. В результате следственных действий полицейские установили 5 эпизодов противоправной деятельности лидера указанной группы в отношении женщин и один эпизод в отношении мужчины.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России и полиции Московского района установили причастность главы данной организации еще к двум эпизодам мошенничества.

Очередными обманутыми клиентами стали 33-летняя женщина и 50-летний мужчина.

Установлено, что в период с 2007 по 2017 год – как и во всех установленных случаях, под видом психологических тренингов, злоупотребляя доверием и эмоциональным состоянием клиентов, злоумышленница убеждала в необходимости оказания на платной основе различных услуг магического характера, предоставляя ложные гарантии защиты жизни, здоровья, семьи от любых рисков и негативного воздействия на неограниченный срок. Глава сообщества заверяла людей в наступлении положительных результатов, что не соответствовало действительности и не имело под собой никакой реальной основы.

В общей сложности по двум этим фактам за 10 лет аферистка завладела 1 миллионов 200 тысячами рублей женщины и 5 миллионами рублей мужчины.

16 июля 2020 года в отношении фигурантки Следственным управлением УМВД России по Московскому району возбуждено 2 очередных уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемой мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась.

Работа по установлению всех эпизодов противоправной деятельности продолжается.

Источник: ГУ МВД
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