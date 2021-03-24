В Петербурге мужчина в маске пытался ограбить банк

Накануне вечером около 16 часов в кассовую кабину отделения Сбербанка, расположенного на проспекте Просвещения в доме 33/1 зашел неизвестный мужчина, который оставил записку с сообщением о «заминировании» офиса и требованием выдать ему десять миллионов рублей. В ответ на действия мужчины, кассир погасила свет и ушла. Злоумышленник растерялся и в итоге ничего не добившись, покинул помещение.

На вид ему 35-40 лет, худощавый, одет в куртку синего цвета, на голове черная кепка, на лице черная маска.

Помещение осмотрели, взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено. Было эвакуировано 20 человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело.