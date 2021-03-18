Cерьезное ДТП в Металлострое

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, минувшим вечером в Центральном проезде поселка Металлострой 47-летний водитель "Пежо" совершил наезд на препятствие, в результате чего потерял управление и сбил мужчину-пешехода 1998 года рождения. После аварии водитель и его 35-летний пассажир скрылись с места происшествия, бросив автомобиль. Вскоре оба мужчины были задержаны сотрудниками ГИБДД. Как оказалось, они оба были пьяны. В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Водитель и его пассажир также получили травмы и были доставлены в медучреждение.

По факту дорожной аварии проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.