В Купчино выходцы с Северного Кавказа устроили стрельбу

Накануне вечером в 16:20 в службу «112» поступило сообщение о том, что во дворе дома 47 по Южному шоссе слышна стрельба.

Прибывший через 7 минут наряд полиции никого не обнаружил. У дома 49/2 был обнаружены две стреляные гильзы. По словам эксперта, гильзы являются частями пистолетных патронов к огнестрельному оружию. Могли быть отстреляны в 9-миллиметровом самодельно переделанном пистолете.

В ходе проверки были установлены автомобили «Лада Приора» и «Мерседес Бенц», принадлежащие выходцам с Северного Кавказа. Иномарку задержали, в ней находились четверо жителей Чеченской республики 25-ти, 26-ти, 28-ми и 30-ти лет. Их доставили в полицию и составили протоколы о мелком хулиганстве.

Также в квартире дома 49/2 по Южному шоссе был задержан их 32-летний земляк. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

По данным Агентства, двое чеченцев ранее привлекались к уголовной ответственности за грабеж и кражу.