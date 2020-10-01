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Питерец.ру » Происшествия » В Купчино выходцы с Северного Кавказа устроили стрельбу

В Купчино выходцы с Северного Кавказа устроили стрельбу

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ВКонтакте
Во Фрунзенском районе Петербурга после стрельбы искали гильзы и две машины. Нашлась компания приезжих

Накануне вечером в 16:20 в службу «112» поступило сообщение о том, что во дворе дома 47 по Южному шоссе слышна стрельба.
Прибывший через 7 минут наряд полиции никого не обнаружил. У дома 49/2 был  обнаружены две стреляные гильзы. По словам эксперта, гильзы являются частями пистолетных патронов к огнестрельному оружию. Могли быть отстреляны в 9-миллиметровом самодельно переделанном пистолете.
В ходе проверки были установлены автомобили «Лада Приора» и «Мерседес Бенц», принадлежащие выходцам с Северного Кавказа. Иномарку задержали, в ней находились четверо жителей Чеченской республики 25-ти, 26-ти, 28-ми и 30-ти лет. Их доставили в полицию и составили протоколы о мелком хулиганстве.
Также в квартире дома 49/2 по Южному шоссе был задержан их 32-летний земляк. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
По данным Агентства, двое чеченцев ранее привлекались к уголовной ответственности за грабеж и кражу.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Фрунзенский район стрельба хулиганство
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