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Питерец.ру » Происшествия » В Лениобласти бомж изнасиловал 16-летнюю девушку

В Лениобласти бомж изнасиловал 16-летнюю девушку

0
87
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
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Пожилой бродяга задержан в Ленинградской области по подозрению в насилии над несовершеннолетней.

Минувшим воскресеньем к полицейским Приозерского района Ленинградской области обратилась жительница города Приозерска, которая заявила о том, что в поселке Бригадное изнасиловали ее дочь. По горячим следам задержан 67-летний бомж. Накануне около 14:20 в сотне метров от улицы Ленина, в лесном массиве, преступник, угрожая ножом, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девушки.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Приозерский район насильник
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