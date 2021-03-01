Минувшим воскресеньем к полицейским Приозерского района Ленинградской области обратилась жительница города Приозерска, которая заявила о том, что в поселке Бригадное изнасиловали ее дочь. По горячим следам задержан 67-летний бомж. Накануне около 14:20 в сотне метров от улицы Ленина, в лесном массиве, преступник, угрожая ножом, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девушки.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ.
В Лениобласти бомж изнасиловал 16-летнюю девушку
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Опубликовал: Fedorov
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Пожилой бродяга задержан в Ленинградской области по подозрению в насилии над несовершеннолетней.
Минувшим воскресеньем к полицейским Приозерского района Ленинградской области обратилась жительница города Приозерска, которая заявила о том, что в поселке Бригадное изнасиловали ее дочь. По горячим следам задержан 67-летний бомж. Накануне около 14:20 в сотне метров от улицы Ленина, в лесном массиве, преступник, угрожая ножом, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девушки.
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