В Лениобласти бомж изнасиловал 16-летнюю девушку

Минувшим воскресеньем к полицейским Приозерского района Ленинградской области обратилась жительница города Приозерска, которая заявила о том, что в поселке Бригадное изнасиловали ее дочь. По горячим следам задержан 67-летний бомж. Накануне около 14:20 в сотне метров от улицы Ленина, в лесном массиве, преступник, угрожая ножом, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девушки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ.