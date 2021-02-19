ента новостей

12:14
В Ленобласти задержан подозреваемый в разбое и серии краж из домов в Петродворцовом районе
12:10
В Ленобласти сотрудники полиции пресекли производство и розлив нелегального алкоголя
11:59
Проект для детей-инвалидов «Круг доверия. Расширяем границы»
11:55
На трассе «Скандинавия» введут шесть полос движения
10:42
В Ленобласти у пенсионерки аферисты от имени Сбера забрали 120 тысяч рублей
10:25
В Кронштадте начальник маяка госпитализировали с ножевым ранением
10:18
В Колпино полицейские спасли пожилую семейную пару при пожаре
09:03
Количество пунктов для вторсырья увеличилось
08:03
Кому нужно социальное такси?
21:21
Курительная трубка Емельяна Пугачева представлена на выставке в артиллерийском музее в Петербурге
19:00
Разработки профессора ЛЭТИ позволят повысить доверие общества к искусственному интеллекту
15:42
Россельхознадзор оформил экспортные документы на почти 121 тонну мяса северного оленя
15:36
В Петербурге более 79 тысяч безработных
13:23
В Ленобласти полностью выгорел деревянный офис площадью 800 квадратных метров
13:04
Всероссийский кинопоказ и веб-трансляция с фронтовиками ко Дню защитника Отечества
12:49
В библиотеке Гоголя расскажут об альтернативной гражданской службе
12:21
В Петербурге полицейские задержали хулиганов, устроивших файер-шоу в метро
12:15
В Ленобласти обокрали квартиру пенсионерки
12:02
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 3 миллиона рублей
11:57
В Петербурге задержали 41-летнего педофила
11:53
Бассейн в Ивангороде осмотрел Александр Дрозденко
10:39
В Петербурге полицейские раскрыли серию ограблений магазинов одежды
10:00
Что с маникюром?
09:23
Снова боремся с санкционкой
00:56
Павел Тураев стал самым результативным в победном для «Университета-Невы» матче с астраханскими динамовцами
19:30
Творческая встреча Катей Шимилевой в рамках фестиваля уличной музыки "Звуки Питера 2021"
19:22
В Петербурге стартует первая Лаборатория медиапоэзии для подростков
19:19
В Петербурге простятся с защитником Ленинграда, младшим лейтенантом ВВС Андреевым Константином Михайловичем
19:17
Техническое оснащение службы горючего Западного военного округа возросло в 2 раза за последние 5 лет
19:15
Выставка Алексея Народицкого «Чандигарх: адаптированная утопия»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Кронштадте начальник маяка госпитализировали с ножевым ранением

В Кронштадте начальник маяка госпитализировали с ножевым ранением

0
36
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Начальника маяка госпитализировали со вспоротым животом.

Накануне вечером, в начале девятого в службу «112» поступило сообщение о ножевом ранении у маяка «Толбухин». Скорая помощь увезла в сестрорецкую больницу пострадавшего муждчину.
Им оказался 49-летний начальник маяка части Минобороны РФ. Капитана второго ранга госпитализировали с проникающей колото-резаной раной брюшной полости, в тяжелом состоянии. Опрашивать пациента до сих пор нельзя. Военный лишь сказал, что на него напали трое неизвестных.
С места происшествия изъяты  8 бытовых ножей, 2 куртки, 2 бутылки, стакан, 4 стопки, двустволка 12-го калибра, 18 патронов и 10 окурков. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Кронштадтский район Кронштадт ножевое ранение
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

14-12-2020, 16:34
Клад обнаружили смотрители маяка ЗВО на острове Большой Тютерс в Финском заливе
23-11-2020, 10:50
Стрельба в ночном клубе Петербурга
5-01-2021, 17:44
В Петербурге мигранты устроили массовую драку
28-01-2019, 12:08
В Купчино задержан злоумышленник нанесший ножевые ранения двум мужчинам
6-10-2020, 10:19
В Петербурге задержаны грабители «Пятерочки», ранившие ножом покупателя
29-12-2020, 15:56
В Петербурге драка молодых женщин вылилась в поножовщину

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
269
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
362
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
302
3-02-2021, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
0
537
28-01-2021, 10:42
Смертельное ДТП на трассе Кола в Бокситогорском районе Ленобласти
Наверх