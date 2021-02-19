В Кронштадте начальник маяка госпитализировали с ножевым ранением

Накануне вечером, в начале девятого в службу «112» поступило сообщение о ножевом ранении у маяка «Толбухин». Скорая помощь увезла в сестрорецкую больницу пострадавшего муждчину.

Им оказался 49-летний начальник маяка части Минобороны РФ. Капитана второго ранга госпитализировали с проникающей колото-резаной раной брюшной полости, в тяжелом состоянии. Опрашивать пациента до сих пор нельзя. Военный лишь сказал, что на него напали трое неизвестных.

С места происшествия изъяты 8 бытовых ножей, 2 куртки, 2 бутылки, стакан, 4 стопки, двустволка 12-го калибра, 18 патронов и 10 окурков.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.