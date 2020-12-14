Клад обнаружили смотрители маяка ЗВО на острове Большой Тютерс в Финском заливе

Начальник маяка, расположенного на острове Большой Тютерс в Финском заливе (Ленинградская обл.), в ходе ремонтных работ обнаружил клад – почти 10 тыс. рублей Государственного банка СССР.

По соседству с маяком, во вспомогательном строении, где размещается электростанция, начальник маяка и техник нашли пачку денег номиналом 10 и 25 рублей. Клад мог пролежать там почти полвека – самая новая купюра датируется концом 1960-х годов. Денежные знаки останутся в музее маяка на острове.

Два смотрителя маяка – единственные жители острова Большой Тютерс. Маяк «Большой Тютер» входит в систему навигационного оборудования гидрографического района Ленинградской военно-морской базы, осуществляет управление движением боевых кораблей и гражданских судов в этой части Финского залива, обеспечивает безопасность судоходства.