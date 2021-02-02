В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве женщины

Вчера вечером В Приозерском районе Ленинградской области к полицейским поступила информация о найденном трупе 59-летней женщины, об этом Мойке78 сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, труп находился в доме по улице Речная поселка Сосново. На теле погибшей были обнаружены следы насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали пьяного безработного 58-летнего мужчину, который оказался сожителем потерпевшей. После осмотра тела убитой были обнаружены множественные ножевые ранения в области груди и шеи.

При задержании подозреваемый оказывал активное сопротивление и вёл себя агрессивно. Оказалось, что мужчина прежде был неоднократно судим.

Подозреваемого доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Пока в отношении него был составлен только административный протокол. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрания меры пресечения.

Отмечается, что злоумышленник ранее был неоднократно судим начиная с 1985 года. Последние два раза он привлекался по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и получил только два года условно.